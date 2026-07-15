Пилоты российской авиакомпании повредили шасси самолета и сигнальные огни при посадке

Самолет российской авиакомпании повредил входные огни при посадке в аэропорту Владивостока

Пилоты российской авиакомпании повредили шасси самолета и сигнальные огни взлетно-посадочной полосы (ВПП) при посадке в аэропорту Владивостока. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел ночью 15 июля. Уточняется, что борт выполнял рейс Москва — Владивосток, в салоне находилось 295 пассажиров и 10 членов экипажа. После приземления и заруливания на место стоянки командир воздушного судна вызвал инспекцию по безопасности полетов и сообщил, что могла произойти ранняя посадка.

При осмотре самолета специалисты выяснили, что было повреждено шасси. При изучении ВПП было обнаружено разрушение входного и ограничительных огней. После оценки лайнера его допустили к дальнейшей эксплуатации, и обратным рейсом он вылетел с задержкой в 4,5 часа. Из доклада экипажа следует, что при заходе на посадку пилоты допустили снижение не по расчетной траектории из-за подозрения на изменение ветра. В итоге одно из колес шасси коснулось входных огней.

Ранее самолет авиакомпании TUI ударился хвостом о ВПП на Майорке. Экипаж прервал посадку и направил борт в небо на повторный круг.