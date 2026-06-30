Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:10, 30 июня 2026Путешествия

Пассажирский самолет ударился хвостом о взлетную полосу и прервал посадку

Bild: Самолет авиакомпании TUI ударился хвостом о ВПП на Майорке
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Пассажирский самолет авиакомпании TUI ударился хвостом во время посадки в аэропорту на Майорке, Испания. Об этом сообщило издание Bild.

Инцидент произошел 27 июня в воздушной гавани города Пальма. Летевший из Дублина, Ирландия, лайнер с туристами на борту задел хвостовой частью взлетно-посадочную полосу (ВПП) 24L. Экипаж прервал посадку и направил борт в небо на повторный круг. При этом на ВПП остались фрагменты фюзеляжа воздушного судна.

Материалы по теме:
«Люди понимали, что умрут, и выли» Россиянка оказалась единственной выжившей в авиакатастрофе. Что ей пришлось пережить?
«Люди понимали, что умрут, и выли»Россиянка оказалась единственной выжившей в авиакатастрофе. Что ей пришлось пережить?
24 августа 2021
«Я себя героем нисколько не ощущаю» Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России
«Я себя героем нисколько не ощущаю»Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России
16 августа 2019

Сотрудники авиагавани перекрыли полосу 24L, чтобы убрать мусор. Из-за этого несколько самолетов прервали плановый заход на посадку и закружили над аэродромом. Борт TUI получил приоритет и сел на параллельной ВПП 24R. На этот раз приземление прошло успешно, пострадавших нет.

На данный момент сотрудники авиации изучают происшествие. Они выясняют, почему Boeing приземлился на хвост и что стало этому причиной: ветер, ошибка пилота или техническая неисправность. Лайнер останется на земле до завершения расследования.

Ранее в российском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетной полосы при посадке. Инцидент назвали серьезным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Запасы есть. Не бесконечные». В регионах России вводят новые схемы продажи бензина. Как они работают?

    Обама назвал последствия выхода США из соглашения с Ираном

    ЕС выделил миллиарды евро Украине на военные расходы

    В городе под Москвой ввели режим повышенной готовности после смерти младенца при атаке ВСУ

    Назван владелец загородной усадьбы на берегу реки в России

    Россиянин совершил сексуальные действия в отношении несовершеннолетней девочки

    Пассажирский самолет ударился хвостом о взлетную полосу и прервал посадку

    Генерал высказался о взятии Одессы под контроль России

    Кудрявцева опровергла главный стереотип о Прохоре Шаляпине

    В России зафиксировали взрывной рост продаж одного вида транспорта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok