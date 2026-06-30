Пассажирский самолет ударился хвостом о взлетную полосу и прервал посадку

Bild: Самолет авиакомпании TUI ударился хвостом о ВПП на Майорке

Пассажирский самолет авиакомпании TUI ударился хвостом во время посадки в аэропорту на Майорке, Испания. Об этом сообщило издание Bild.

Инцидент произошел 27 июня в воздушной гавани города Пальма. Летевший из Дублина, Ирландия, лайнер с туристами на борту задел хвостовой частью взлетно-посадочную полосу (ВПП) 24L. Экипаж прервал посадку и направил борт в небо на повторный круг. При этом на ВПП остались фрагменты фюзеляжа воздушного судна.

Сотрудники авиагавани перекрыли полосу 24L, чтобы убрать мусор. Из-за этого несколько самолетов прервали плановый заход на посадку и закружили над аэродромом. Борт TUI получил приоритет и сел на параллельной ВПП 24R. На этот раз приземление прошло успешно, пострадавших нет.

На данный момент сотрудники авиации изучают происшествие. Они выясняют, почему Boeing приземлился на хвост и что стало этому причиной: ветер, ошибка пилота или техническая неисправность. Лайнер останется на земле до завершения расследования.

Ранее в российском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетной полосы при посадке. Инцидент назвали серьезным.