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14:06, 30 июня 2026Путешествия

Инцидент с пассажирским самолетом в аэропорту России назвали серьезным

Росавиация назвала инцидент с пассажирским самолетом в аэропорту Мирного серьезным
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Telegram-канал «Восточно-Сибирская транспортная прокуратура»

Росавиация назвала инцидент с выкатыванием пассажирского самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту России серьезным. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что расследованием случившегося в авиагавани города Мирный займется комиссия Саха (Якутского) МТУ Росавиации. Специалисты планируют выяснить причины и предотвратить повторение подобного в будущем.

По данным Telegram-канала «112», выкатившийся самолет отгоняют на стоянку.

О произошедшем стало известно ранее 30 июня. В аэропорту якутского города Мирный самолет, на борту которого находились 179 человек, при посадке выехал за пределы взлетной полосы.

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