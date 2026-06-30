Инцидент с пассажирским самолетом в аэропорту России назвали серьезным

Росавиация назвала инцидент с пассажирским самолетом в аэропорту Мирного серьезным

Росавиация назвала инцидент с выкатыванием пассажирского самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту России серьезным. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что расследованием случившегося в авиагавани города Мирный займется комиссия Саха (Якутского) МТУ Росавиации. Специалисты планируют выяснить причины и предотвратить повторение подобного в будущем.

По данным Telegram-канала «112», выкатившийся самолет отгоняют на стоянку.

О произошедшем стало известно ранее 30 июня. В аэропорту якутского города Мирный самолет, на борту которого находились 179 человек, при посадке выехал за пределы взлетной полосы.