На Западе объяснили неспособность Германии быть оплотом НАТО на востоке

Внутренний кризис в Германии не позволяет ей быть опорой восточного фланга НАТО. Об этом написал политический советник и публицист с хорватскими корнями, проживающий в Боснии и Герцеговине, Филип Гаспар в статье для National Interest.
«Германия, охваченная внутренним политическим кризисом, не сможет надежно укрепить восточный фланг НАТО, поддерживать Украину или противостоять зависимости от России в энергетическом плане», — написал эксперт.
Гаспар отметил, что альянс долгое время исходил из предположения о стабильном, ориентированном на внешний мир Берлине, однако сейчас эта идея не имеет под собой никаких гарантий.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что отсутствие поставок российского газа спровоцировало в Германии затяжной энергетический кризис.