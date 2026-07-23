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20:10, 23 июля 2026 (обновлено: 20:13, 23 июля 2026)Ценности

Клава Кока в откровенном виде отметила 31-летие и девичник

Певица Клава Кока в раздельном купальнике отметила 31-летие и девичник на яхте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @klavacoca

Российская певица Клавдия Высокова, выступающая под псевдонимом Клава Кока, в откровенном виде отметила 31-летие и девичник на яхте. Фото с праздника она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Поп-исполнительница, которая готовится к бракосочетанию с телеведущим Димой Масленниковым, предстала на одном из размещенных кадров в прозрачном мини-платье с кружевами и раздельном купальнике. При этом ее образ дополнили солнцезащитные очки, массивное ожерелье в виде обручального кольца с бриллиантом и подвязка с бантом.

На другом снимке знаменитость была запечатлена в белом кружевном костюме, состоящем из полупрозрачных топа и бриджей. Также на ней были надеты ярко-розовые туфли с открытыми носами, укороченная фата и маска для сна с надписью Bride («Невеста»).

Ранее Клава Кока показала процесс пошива свадебного платья.

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