Певица Клава Кока в раздельном купальнике отметила 31-летие и девичник на яхте

Российская певица Клавдия Высокова, выступающая под псевдонимом Клава Кока, в откровенном виде отметила 31-летие и девичник на яхте. Фото с праздника она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Поп-исполнительница, которая готовится к бракосочетанию с телеведущим Димой Масленниковым, предстала на одном из размещенных кадров в прозрачном мини-платье с кружевами и раздельном купальнике. При этом ее образ дополнили солнцезащитные очки, массивное ожерелье в виде обручального кольца с бриллиантом и подвязка с бантом.

На другом снимке знаменитость была запечатлена в белом кружевном костюме, состоящем из полупрозрачных топа и бриджей. Также на ней были надеты ярко-розовые туфли с открытыми носами, укороченная фата и маска для сна с надписью Bride («Невеста»).

Ранее Клава Кока показала процесс пошива свадебного платья.