Клава Кока показала свадебное платье во время примерки

Российская певица Клава Кока показала свадебное платье сливочного цвета во время примерки

Российская певица Клавдия Высокова, выступающая под псевдонимом Клава Кока, показала процесс пошива свадебного платья. Кадры она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя исполнительница, которая готовится к бракосочетанию с телеведущим Димой Масленниковым, запечатлела эскиз и наряд во время примерки.

Так, звезда предстала перед камерой в платье сливочного цвета с заниженной талией и длинным шлейфом. На запястьях Коки были браслеты разной ширины. Лицо певица решила скрыть.

В июне Клава Кока ответила на критику ее фигуры и раскрыла свой вес. Исполнительница резко отреагировала на комментарии хейтеров, которые высказались по поводу ее внешнего вида под видео одного из выступлений.