Российские войска заняли еще один поселок в ДНР

Минобороны России сообщило о взятии под контроль поселка Времевка в ДНР

Армия России взяла под контроль поселок Времевка, расположенный на западе Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает Минобороны России.

По словам представителей министерства, в освобождении населенного пункта участвовали российские подразделения группировки «Восток».

Времевка находилась под контролем российских войск с весны 2022-го до лета 2023 года, когда была оставлена в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Она вплотную прилегает к Великой Новоселке, крупному узлу дорог, ведущих в Запорожскую и Днепропетровскую области.

Ранее стало известно, что российские военные взяли под контроль населенные пункты Песчаное, Славянка и Ясеновое. Кроме того, как отмечалось, подразделениям ВС России удалось продвинуться в районе Новоандреевки, Дачного, Котлиного, Звериного и в Часовом Яре.