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08:36, 17 января 2025Бывший СССР

На Украине заявили о взятии российскими военными трех населенных пунктов в ДНР

DeepState: Российские военные взяли Песчаное, Славянку и Ясеновое в ДНР
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные взяли под свой контроль населенные пункты Песчаное, Славянка и Ясеновое в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил украинский аналитический проект DeepState в Telegram.

Кроме того, отмечается, что подразделениям Вооруженных сил России удалось продвинуться в районе Новоандреевки, Дачного, Котлиного, Звериного, а также во Времевке, на юго-западе от Великой Новоселки, и в Часовом Яре.

Ранее сообщалось, что взятие населенных пунктов Нескучное и Времевка на юге ДНР позволит заблокировать войска ВСУ в Великой Новоселке. Как рассказали в силовых структурах, это будет означать падение последней крупной цитадели украинских войск на этом направлении.

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