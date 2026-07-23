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16:03, 23 июля 2026Экономика

Россиянам назвали маскирующееся под съедобное опасное растение

Врач Кызымко: Вех ядовитый можно легко спутать со съедобным растением
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: R. Koenig / blickwinkel / Globallookpress.com

Вех ядовитый можно легко спутать со съедобным растением и фатально отравиться. Опасную траву, которая максируется под съедобную, назвала россиянам врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог клиники «Будь здоров» на Сретенке Мария Кызымко в беседе с РИАМО.

По словам врача, молодая зелень веха внешне неотличима от петрушки, а корневище пахнет сельдереем или морковью и имеет сладковатый вкус. «В народе его называют цикутой. Он не поражает кожу, но он опасен при употреблении в пищу. Его главная опасность — мимикрия», — подчеркнула Кызымко.

Вех ядовитый содержит цикутотоксин — нейротоксин, который не разрушается при термической или иной обработке. При этом летальная доза этого растения для человека совсем маленькая.

Ранее были названы наиболее пораженные борщевиком локации Подмосковья. Лидерами оказались городской округ Клин, Можайский и Волоколамский муниципальные округа.

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