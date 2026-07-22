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12:29, 22 июля 2026Экономика

Названы наиболее пораженные борщевиком округа Подмосковья

Клин и Можайский округ оказались наиболее пораженными борщевиком округами Подмосковья
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Городской округ Клин, Можайский и Волоколамский муниципальные округа оказались наиболее пораженными борщевиком округами Подмосковья. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На территории Московской области выявлено более 84,9 тысячи гектар пораженных борщевиком Сосновского земель. В Клину борщевик занимает 13,3 тысячи гектаров, в Можайском муниципальном округе — почти 10 тысяч гектаров, в Волоколамском округе — 9,3 тысячи гектаров.

В настоящее время в регионе проходит второй этап обработки борщевика, который завершится 31 августа.

В министерстве напомнили, что при попадании сока борщевика на кожу необходимо промыть ее водой с мылом, наложить светонепроницаемую повязку на срок не менее трех дней и обратиться к врачу. Заниматься удалением борщевика запрещено россиянам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам.

Ранее дачникам напомнили о штрафах за неубранный борщевик на участке. Он может составить от 20 до 50 тысяч рублей, кроме того, за отказ удалить растение может начисляться неустойка.

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