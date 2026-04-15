18:37, 15 апреля 2026

Дачников предупредили о штрафах за борщевик

Депутат Кошелев: За отказ убрать борщевик могут оштрафовать на 50 тыс. рублей
Виктория Клабукова

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Не убрав с участка разросшийся борщевик, можно схлопотать большой штраф. Об этом в беседе с ТАСС напомнил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Если борщевик разросся на соседние участки, другие дачники могут обратиться в органы местного самоуправления и Россельхознадзор. В качестве доказательств стоит приложить к заявлению фото и видео с привязкой к местности — на кадрах должно быть видно, как борщевик перекинулся с территории одного участка на другой.

После осмотра участка контролеры выдадут собственнику, допустившему распространение борщевика, предписание с конкретным сроком на устранение сорняка. Как правило, на это дается 30 календарных дней. Отказ от исполнения предписания влечет штраф размером от 20 до 50 тысяч рублей, после чего будет выдано повторное предписание. Если дачник не одумается, суд может обязать его предотвращать распространение борщевика на протяжении пяти лет. За каждый день просрочки будет начисляться неустойка. Заниматься уничтожением сорняка самостоятельно нельзя, уточнил депутат. Однако если борщевик перекинулся с заброшенного участка на общую территорию садового товарищества, уничтожение растения становится обязанностью всего СНТ.

Ранее россиянам пригрозили штрафом за жарку шашлыка на даче. Готовить на открытом огне разрешается только при соблюдении норм противопожарной безопасности. В противном случае сумма взыскания составит от 5 до 20 тысяч рублей.

