Мирошник: Атакой на инфраструктуру ЗАЭС Киев вышел на тропу ядерного терроризма

Атака на инфраструктуру Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) свидетельствует о том, что Киев вышел на путь ядерного терроризма. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России Родион Мирошник.

«Киев открыто стал на тропу ядерного терроризма, совершив целенаправленную атаку на основное оборудование Запорожской АЭС», — высказался он.

30 мая дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал здание ЗАЭС. Беспилотник поразил здание машинного зала энергоблока №6 с последующей детонацией. Это стало первой целенаправленной атакой на основное оборудование АЭС.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что дальнейшие атаки ВСУ на ЗАЭС могут привести к ядерной катастрофе, сопоставимой с аварией на Чернобыльской АЭС 1986 года. По его словам, такой исход ничем не лучше применения тактического ядерного оружия.

