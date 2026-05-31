Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:02, 31 мая 2026Мир

В Румынии раскрыли реакцию общества на инцидент с БПЛА

Кристою: Общество в Румынии сомневается в официальной версии инцидента с БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Inquam Photos / Reuters

Румынское общество задает «многочисленные вопросы» в связи с падением в Галаце беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом рассказал румынский публицист Ион Кристою.

По его словам, официальные версии вызывают у жителей Румынии сомнения и усугубляют подозрения в том, что была совершена диверсия. Так, пишет публицист, «намекают, что [инцидент] был организован вместе с украинцами, чтобы дать им деньги для дронов», что это была «уловка, чтобы быстро подписать [контракты по европейской программе вооружений] SAFE». Также выдвигаются предположения о том, что инцидент направлен на усиление антироссийской истерии.

Ранее беспилотник врезался в многоэтажку в румынском городе Галац, находящемся недалеко от границы с Одесской областью. После мощного удара последовал взрыв. МИД Румынии, не предоставив доказательств, обвинил в случившемся Россию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слабоумие и пиар на терроре». Как в России и мире отреагировали на атаку ВСУ по Запорожской атомной станции?

    В Румынии раскрыли реакцию общества на инцидент с БПЛА

    В Москве арестовали охранника во время подготовки взрыва в здании Минюста

    В появлении Сырского под Константиновкой заметили тревожный для ВСУ знак

    Армению предупредили о последствиях одного запрета России

    В Финляндии возмутились визитом «Азова» в парламент страны

    В Греции пожаловались на передачу оружия Украине себе в ущерб

    На Западе сделали один вывод после инцидента с беспилотником в Румынии

    В Швейцарии предупредили о расширении конфликта на Украине

    Раскрыт шаг ВСУ на фоне колоссальных потерь в Сумской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok