Кристою: Общество в Румынии сомневается в официальной версии инцидента с БПЛА

Румынское общество задает «многочисленные вопросы» в связи с падением в Галаце беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом рассказал румынский публицист Ион Кристою.

По его словам, официальные версии вызывают у жителей Румынии сомнения и усугубляют подозрения в том, что была совершена диверсия. Так, пишет публицист, «намекают, что [инцидент] был организован вместе с украинцами, чтобы дать им деньги для дронов», что это была «уловка, чтобы быстро подписать [контракты по европейской программе вооружений] SAFE». Также выдвигаются предположения о том, что инцидент направлен на усиление антироссийской истерии.

Ранее беспилотник врезался в многоэтажку в румынском городе Галац, находящемся недалеко от границы с Одесской областью. После мощного удара последовал взрыв. МИД Румынии, не предоставив доказательств, обвинил в случившемся Россию.