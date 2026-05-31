Петро: Атака на Старобельск стала публичным фиаско для руководства Украины

Удар по Старобельску стал медийным фиаско для руководства Украины. Такое мнение высказал профессор политологии в Университете Род-Айленда Николай Петро в интервью на YouTube-канале World Affairs In Context.

Он допустил, что в случае новых подобных атак Россия может начать наносить удары по украинскому военному командованию. «Сейчас этот фактор сильно беспокоит украинское военное руководство», — отметил Петро.

При этом, по его словам, союзники Киева наживаются на продолжении конфликта, несмотря на стремительное истощение ресурсов Украины. Профессор сравнил европейских лидеров с организаторами боксерского поединка, зарабатывающих деньги на бойце на ринге, которого избивают.

Он указал, что, согласно данным аналитиков, к концу лета или осенью украинские войска могут столкнуться с катаклизмом. «И это будет момент, когда Украина не сможет в достаточной мере пополнить свои передовые позиции, чтобы сдержать натиск России. <…> Она мало что сможет сделать, потому что ее основные экономические и демографические ресурсы уже исчерпаны», — подытожил Петро.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 22 мая атаковали беспилотниками учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. В результате 65 человек пострадали. Жертвами стали более 20 граждан.