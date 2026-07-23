В примерочных магазина Гоши Рубчинского установили прозрачные двери

В примерочных магазина российского дизайнера Гоши Рубчинского установили прозрачные двери

В магазине бренда российского дизайнера Гоши Рубчинского заметили необычную деталь. На нее обратил внимание автор Telegram-канала «Гори ясно».

Так, на размещенном фото оказалась установленная в центре зала примерочная, выполненная в виде душевой. При этом дверь в кабинке была выполнена из прозрачного материала.

Известно, что в России находятся два официальных магазина марки. Оба расположены в Москве.

В феврале 2025 года сообщалось, что Гоша Рубчинский разорвал сотрудничество с американским рэпером Канье Уэстом. Он занимал позицию главного дизайнера бренда артиста Yeezy с февраля 2023 года.