Рэпер Канье Уэст назвал себя нацистом и заявил о любви к Гитлеру

Рэпер Канье Уэст разразился множеством скандальных публикаций. Он зашел в свой аккаунт в соцсети X (бывший Twitter) и за примерно 12 часов, с вечера 6 февраля и до утра 7 февраля (по времени США) написал более сотни постов, ставших причиной бурных обсуждений в медиа.

Среди тем его высказываний — обвинения в адрес рэпера P.Diddy, расистские высказывания, скандальное оголение жены Бьянки Цензори на премии «Грэмми». Кроме того, из-за ситуации с Цензори, по всей видимости, был уволен россиянин Гоша Рубчинский, который был главным дизайнером бренда Уэста Yeezy. Сам рэпер заявил, что тот «уволен и заблокирован».

Уэст призвал Трампа освободить P.Diddy, обвиняемого в торговле людьми и наркотиками

Канье Уэст начал свой вечер в соцсети с призывов освободить Шона Комбса (настоящее имя P.Diddy), оскорбив «всех этих знаменитостей, н***ров и с**ек» которые, по его мнению смотрят, «как наш брат гниет и не говорят ничего». «Мы все видели, как они пытались отменить Криса Брауна, и никто ничего не сделал», — вспомнил Уэст.

Фото: Javier Rojas / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Самого Комбса он назвал своим кумиром и героем, заодно запустив продажи футболок с наименованием бренда Sean John, который он еще в конце 90-х запустил с P.Diddy, и объявив, что поделит с ним прибыль поровну. Он также попросил президента США Дональда Трампа отпустить P.Diddy, который, среди прочего, обвиняется в торговле людьми и наркотиками, сексуальных преступлениях, в том числе в отношении несовершеннолетних. Сейчас рэпер находится в тюрьме в ожидании суда.

«Пафф, мы любим тебя», — заключил Уэст в отношении темы P.Diddy.

Рэпер назвал себя нацистом и заявил, что любит Гитлера

Но сильнее всего общество всколыхнула серия его расистских твитов с оскорблениями евреев и признанием в симпатии к Адольфу Гитлеру.

Он заявил, в частности, что никогда не извинится за свои комментарии о евреях, так как «может говорить все, что хочет». «Еврей, который ведет со мной дела, должен знать, что я не люблю евреев и не доверяю им. Это абсолютно трезвый подход <…> Некоторые из моих лучших друзей — евреи, и я не доверяю ни одному из них», — написал исполнитель.

Он также назвал себя расистом и нацистом, заявив, что «стереотипы существуют не просто так, и все они верны», и он не знает, что такое «антисемитизм». «Это просто какая-то херня, которую придумал еврейский народ, чтобы защитить свою херню, которая там написана», — посчитал Уэст, добавив, что все белые люди — расисты. А рабство он назвал выбором.

Пожалуй, самый скандальный его твит выглядел так:

Я люблю Гитлера. Что теперь, с**и? Канье Уэст рэпер

Вдогонку призвал называть себя Яйдольфом Йитлером, посчитав, что «евреи на самом деле ненавидят белых людей и используют черных людей».

Уэст намекнул на увольнение Гоши Рубчинского, который подтвердил расставание

Кроме того, Канье Уэст высказался о скандале на церемонии вручения премии «Грэмми», куда без приглашения прибыл со своей женой Бьянкой Цензори, а та разделась догола на красной дорожке.

Уэст опроверг обвинения журналистов, что именно он принудил супругу раздеться перед камерами. При этом Уэст подчеркнул, что действительно властвует над женой, поскольку их отношения — не «феминистическое дерьмо». По словам бизнесмена, модель не смогла бы появиться голой на публике без его одобрения. «Она с миллиардером. Почему она вообще должна слушать нищих вокруг?» — отметил Уэст и напомнил, что Цензори ходит в откровенных нарядах уже два года.

В другом твите он сообщил, что некоему человеку, который работал с ним (его имени он не назвал), не понравился выход Цензори на красную дорожку церемонии. «Уволен и заблокирован. Людей, ищущих работу, больше, чем тех, кто ее предлагает», — написал рэпер.

Позднее в пятницу российский дизайнер Гоша Рубчинский сообщил, что его партнерство с брендом Уэста Yeezy подошло к концу. «Я глубоко благодарен Йе и всей команде Yeezy за сотрудничество и уникальный опыт, который навсегда останется в моем сердце», — заявил он и уточнил, что выпущенная в декабре прошлого года капсульная коллекция одежды под названием «Вестник трибун» была последней.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Уэст признался в любви к Китаю

При этом свои твиты на протяжении 12 часов Уэст не разделял по темам, то начиная расистские высказывания, то возвращаясь к теме P.Diddy и другим. «Я говорю то, что думаю. И больше не собираюсь ничего редактировать», — отметил он в одном из твитов, также разразившись и множеством других с зачастую загадочным и малопонятным содержанием.

Так, он заявил, что «мое сердце не подзаряжалось ни одной минуты сегодня, у меня сталь в венах, режим бога».

Кроме того, он высказался, что не имеет ничего против экс-кандидата в президенты Камалы Харрис, посчитав, что ее «просто использовали для того, что они называют “черным голосованием”», а сам он ничего не знает о политике.

Также рэпер заявил, что не слушает рэп, не хочет ходить «в ваши модные рестораны», и что рамен и доритос якобы были созданы неспроста.

Еще Уэст признался в любви к Китаю. «Я не скажу ничего плохого или против Китая. Они всегда проявляли ко мне любовь, когда американцы отвернулись от меня из-за красной кепки или футболки. Я получаю деньги в Китае. Я люблю Китай», — высказался он.