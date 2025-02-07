Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
09:51, 7 февраля 2025Культура

Канье Уэст призвал отпустить P.Diddy

Рэпер Канье Уэст поддержал P.Diddy и потребовал отпустить его
Ольга Коровина

Фото: Matt Winkelmeyer / Getty Images for The Recording Academy

Рэпер Канье Уэст заявил о невиновности своего коллеги Шона Комбса, известного под псевдонимами P.Diddy и Puff Daddy, которого обвиняют в сексуальных преступлениях и торговле людьми. Об этом артист сообщил в социальной сети X (бывший Twitter).

По мнению Канье, вокруг Комбса развернулась настоящая травля. Музыкант сравнил ситуацию с обвинениями в адрес P.Diddy с «отменой» другого артиста — Криса Брауна, который был приговорен к пяти годам заключения условно за избиение певицы Рианны в 2009 году.

«Все эти нигеры боятся что-то сказать. Я тоже боялся, когда они пытались отменить Криса Брауна. Теперь они пришли за моим бро. Мы должны проснуться. Он отдал нам свою жизнь. Это мой идол, мой герой. Свободу Паффу! Рабство — это выбор», — написал Уэст в серии публикаций.

Ранее Канье признался, что у него диагностировали аутизм, а не биполярное расстройство.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В офисе Зеленского захотели спровоцировать войну между Россией и США

      Бывший знаток «Что? Где? Когда?» отреагировал на внесение в список террористов

      Возвращение бумажных купюр номиналом 5 и 10 рублей объяснили

      Стала известна настоящая причина задержки миссии НАСА по возвращению образцов с Марса

      В Госдуме прокомментировали идею сделать Пасху и день Святой Троицы выходными днями

      На территории водочного завода в Санкт-Петербурге построят жилье

      Минздрав разъяснил введение обязательной отработки для выпускников медвузов

      Дважды раненому участнику СВО отказали в выплате

      Россиянин сел на 15 лет в колонию за производство 15 килограммов наркотиков

      Конгрессвумен уличила Байдена в создании трансгендерных обезьян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше