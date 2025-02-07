Канье Уэст призвал отпустить P.Diddy

Рэпер Канье Уэст поддержал P.Diddy и потребовал отпустить его

Рэпер Канье Уэст заявил о невиновности своего коллеги Шона Комбса, известного под псевдонимами P.Diddy и Puff Daddy, которого обвиняют в сексуальных преступлениях и торговле людьми. Об этом артист сообщил в социальной сети X (бывший Twitter).

По мнению Канье, вокруг Комбса развернулась настоящая травля. Музыкант сравнил ситуацию с обвинениями в адрес P.Diddy с «отменой» другого артиста — Криса Брауна, который был приговорен к пяти годам заключения условно за избиение певицы Рианны в 2009 году.

«Все эти нигеры боятся что-то сказать. Я тоже боялся, когда они пытались отменить Криса Брауна. Теперь они пришли за моим бро. Мы должны проснуться. Он отдал нам свою жизнь. Это мой идол, мой герой. Свободу Паффу! Рабство — это выбор», — написал Уэст в серии публикаций.

Ранее Канье признался, что у него диагностировали аутизм, а не биполярное расстройство.