Канье Уэст раскрыл свой диагноз

У рэпера Канье Уэста диагностировали аутизм

Скандальный американский рэпер Канье Уэст признался, что ему диагностировали аутизм. Об этом артист рассказал в новом выпуске подкаста «The Download».

По словам музыканта, супруга Бьянка Цензори уговорила его обратиться к психиатру за консультацией, поскольку сомневалась в точности другого диагноза Канье — биполярного расстройства.

«Она сказала, что я не похож на человека с биполяркой. И мы выяснили, что на самом деле у меня аутизм», — объяснил Уэст.

Рэпер уточнил, что после постановки верного диагноза лучше понял собственное поведение. Так, Канье всегда поступает противоположным образом, если от него что-то требуют. «Например, я надеваю кепку в поддержку [президента США] Дональда Трампа. Мне говорят так не делать, отчего мое упрямство только растет. Это проблема», — подытожил артист.

Ранее сообщалось, что Канье принудил Цензори раздеться на ковровой дорожке музыкальной премии «Грэмми». Источники рассказали, что рэпер посчитал поступок супруги искусством.