Канье Уэст принудил жену раздеться на ковровой дорожке

Американский рэпер Канье Уэст принудил жену Бьянку Цензори раздеться на ковровой дорожке музыкальной премии «Грэмми». Об этом сообщает Daily Mail.

В соцсетях завирусилось видео, на котором запечатлен разговор исполнителя с супругой перед толпой фотографов. Сначала Цензори позировала на камеры в длинной шубе, а после высказываний мужа сняла верхнюю одежду, представ напротив публики без нижнего белья в прозрачном платье.

Специалистка по чтению по губам Никола Хиклинг разобрала беседу пары и заявила, что музыкант принудил жену раздеться. «Он сказал: "Сейчас ты устроишь сцену. Сбрось шубу и развернись. Я с тобой". На что модель кивнула и выполнила его наставления», — отметила собеседница издания.

Ранее журналисты также раскрыли тайный смысл появления Бьянки Цензори голой на «Грэмми».