Раскрыт тайный смысл появления Бьянки Цензори голой на «Грэмми»

Журналисты Page Six раскрыли тайный смысл обнажения архитектора Бьянки Цензори на музыкальной премии «Грэмми». Подробности опубликованы на сайте издания.

Жена рэпера Канье Уэста появилась голой на ковровой дорожке, прикрыв обнаженное тело прозрачным мини-платьем. Знаменитость также надела босоножки на высоких каблуках, отказавшись при этом от аксессуаров. В то же время волосы Цензори собрали в гладкий пучок.

Анонимный источник рассказал редакторам, что эпатажный выход — попытка повторить обложку альбома Уэста Vultures 1. На ней супруга музыканта предстала в трусах-стрингах, позируя рядом с мужем, который был одет в черный наряд.

В августе 2024 года Бьянка Цензори в откровенном наряде пришла на ужин со своей матерью и детьми Канье Уэста.