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19:47, 15 августа 2024Ценности

Бьянка Цензори в откровенном платье пришла на ужин со своей матерью и детьми мужа

Бьянка Цензори в мини-платье пришла на ужин со своей матерью и детьми мужа

Фото: Backgrid / Legion-Media

Дизайнер Бьянка Цензори в откровенном наряде пришла на ужин со своей матерью и детьми мужа, рэпера Канье Уэста. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Супругу музыканта и ее близких запечатлели у ресторана Nobu в Малибу, США. Так, на размещенных фото папарацци Цензори предстала в облегающем атласном платье длины мини, которое обнажает ее плечи и верх бюста. Кроме того, на ней присутствовали белые капроновые колготки и открытые туфли.

Также можно заметить, что избранница артиста сделала легкий макияж и уложила короткие волосы назад.

Ранее сообщалось, что сестра Бьянки Цензори Анджелина поделилась совместными снимками с родственницей в откровенных нарядах. Тогда на опубликованном фото дизайнер позировала в шелковом пеньюаре. Ее сестра, в свою очередь, предстала в облегающей укороченной футболке и трусах.

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      Мария Винар
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