Бьянка Цензори в откровенном платье пришла на ужин со своей матерью и детьми мужа

Бьянка Цензори в мини-платье пришла на ужин со своей матерью и детьми мужа

Дизайнер Бьянка Цензори в откровенном наряде пришла на ужин со своей матерью и детьми мужа, рэпера Канье Уэста. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Супругу музыканта и ее близких запечатлели у ресторана Nobu в Малибу, США. Так, на размещенных фото папарацци Цензори предстала в облегающем атласном платье длины мини, которое обнажает ее плечи и верх бюста. Кроме того, на ней присутствовали белые капроновые колготки и открытые туфли.

Также можно заметить, что избранница артиста сделала легкий макияж и уложила короткие волосы назад.

Ранее сообщалось, что сестра Бьянки Цензори Анджелина поделилась совместными снимками с родственницей в откровенных нарядах. Тогда на опубликованном фото дизайнер позировала в шелковом пеньюаре. Ее сестра, в свою очередь, предстала в облегающей укороченной футболке и трусах.