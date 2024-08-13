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19:47, 13 августа 2024Ценности

Бьянка Цензори и ее сестра снялись в откровенных нарядах

Бьянка Цензори и ее сестра Анджелина снялись в пеньюаре и укороченной футболке

Фото: @biancacesori

Сестра австралийского дизайнера Бьянки Цензори Анджела поделилась совместными снимками с родственницей в откровенных нарядах. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, на размещенном фото видно, что 29-летняя жена рэпера Канье Уэста запечатлена в коричневом пеньюаре из шелка и черных туфлях. Ее 28-летняя сестра, в свою очередь, предстала в облегающей укороченной футболке, трусах и высоких кожаных сапогах. Вдобавок избранница музыканта продемонстрировала на других кадрах обнаженные ягодицы, снявшись у белой стены.

В июле сообщалось, что Анджелина Цензори показала откровенное видео подписчикам. Тогда девушка позировала перед зеркалом в кожаных брюках со шнуровкой по бокам и черном кроп-топе без бретелей.

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      Карина Черных
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