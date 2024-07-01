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20:19, 1 июля 2024Ценности

Сестра Бьянки Цензори показала видео в откровенном наряде

Сестра Бьянки Цензори Анджелина показала видео в кроп-топе и кожаных брюках

Фото: @angelinacensori

Младшая сестра австралийского дизайнера Бьянки Цензори Анджелина снялась в откровенном виде и показала видео фанатам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Девушка поделилась в сторис роликом (на момент написания новости он был удален), на котором запечатлела себя в зеркало. На ней облегающие кожаные брюки, оформленные по бокам шнуровкой, и черный кроп-топ без бретелей.

В июне сообщалось, что Бьянка Цензори появилась на публике в оголяющем грудь наряде и привлекла внимание фотографов. Тогда жена популярного рэпера Канье Уэста была замечена на ужине в ресторане Manko в Париже.

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      Мария Винар
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