Жена Канье Уэста появилась на публике в оголяющем грудь наряде

Жена американского рэпера Канье Уэста дизайнер Бьянка Цензори появилась на публике в оголяющем грудь наряде и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Папарацци заметили возлюбленную артиста на ужине в ресторане Manko, расположенном в Париже. На ней были прозрачные туфли, а также костюм бежевого цвета, состоящий из облегающих брюк-капри и подтяжек. При этом на размещенных кадрах видно, что на ней отсутствует бюстгальтер.

Кроме того, Цензори продемонстрировала фотографам свой новый имидж. Так, можно заметить, что знаменитость решила отказаться от темных прядей, перекрасив их в розовый цвет.

Ранее сообщалось, что Бьянка Цензори оголила ягодицы во время прогулки в Токио. Тогда папарацци заметили супругу рэпера в откровенном слитном купальнике.

