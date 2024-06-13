Жена Канье Уэста оголила ягодицы на публике

Жена Канье Уэста Бьянка Цензори прогулялась в слитном купальнике

Жена американского рэпера Канье Уэста дизайнер Бьянка Цензори прошлась на публике в откровенном виде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Уличные фотографы заметили звездную пару во время прогулки в Токио. Так, артист примерил мешковатый спортивный костюм белого цвета с капюшоном. Его спутница, в свою очередь, надела слитный купальник с высоким воротом, оголив ягодицы.

Помимо этого, звезда собрала волосы в пучок, а в качестве обуви выбрала резиновые тапки на высокой подошве. Также в руках Цензори держала массивную тканевую сумку.

Ранее в июне любящую оголяться жену Канье Уэста заметили в нетипичном наряде. Дизайнер вышла в свет в бежевом мешковатом одеянии с длинными рукавами. Помимо этого, Цензори повязала на голову черный головной убор.