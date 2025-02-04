Раскрыт смысл оголения жены Канье Уэста на «Грэмми»

Источники, близкие к американскому рэперу Канье Уэсту, раскрыли смысл оголения его жены, австралийского дизайнера Бьянки Цензори на музыкальной премии «Грэмми». Соответствующий комментарий приводит издание The Sun.

По словам инсайдеров, супруги ушли с красной дорожки по собственному желанию. Кроме того, они отметили, что музыкант раскритиковал церемонию и назвал ее скучной. «Он планировал пройти по красной дорожке и уйти. Он никогда не стал бы досиживать до конца церемонии, потому что для него она оказалась скучной и унылой», — объяснили собеседники портала.

Также источники уточнили, что общественность восприняла оголение возлюбленной Уэста как обычный трюк для привлечения внимания, но сам рэпер считает поступок жены искусством. «Он появился, попал в заголовки газет по всему миру и уехал. Никто не сказал ему, что делать, а если бы и сказал, он бы не послушал», — заключили они.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст принудил Бьянку Цензори раздеться на «Грэмми».