P.Diddy предъявили новые обвинения

Два мужчины и женщина обвинили ожидающего суда рэпера P.Diddy в изнасилованиях

Против рэпера Шона Комбса (настоящее имя P.Diddy) подали еще несколько исков. Об этом сообщает телеканал ABC.

По информации источника, музыканта и продюсера обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 39-летнего мужчины несколько лет назад. Как сообщается, инцидент произошел в 2022 году на одной из скандально известных вечеринок, организованной Комбсом.

Другим истцом является актер (имя также не разглашается), который, судя по судебным записям, подвергся насилию в конце 1990-х и начале 2000-х годов. Третье новое заявление с обвинениями в адрес P.Diddy подала неназванная женщина.

Сейчас рэпер находится в тюрьме в ожидании суда. Основные обвинения, по которым сейчас ведется расследование, касается торговли людьми и сексуальных преступлений, в том числе в отношении несовершеннолетних.

Ранее россиянин побывал на вечеринке Шона Комбса и рассказал, что происходило во время мероприятия.