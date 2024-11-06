Россиянин рассказал о событиях на закрытой вечеринке P.Diddy

Россиянин побывал на закрытой вечеринке P.Diddy и поделился впечатлениями

Россиянин рассказал о событиях на закрытой вечеринке рэпера P.Diddy (настоящее имя — Шон Комбс), который обвиняется в торговле людьми и сексуальных преступлениях. Его слова приводит Super.ru в соцсети «Вконтакте».

По словам собеседника издания, он был на мероприятии, которое проходило в Нью-Йорке, США, в 2023 году. «Соглашение о неразглашении нас попросили подписать, потому что приезжают звезды и бизнесмены. Много случайных людей могут проникнуть на вечеринку, а потом продать информацию таблоидам», — сказал он.

Инсайдер также поделился своими впечатлениями после встречи с музыкантом. «От него энергетика прет. Он очень раскованный и очень властный. Это видно со стороны, что [ведет себя как] босс. Но мне он не показался каким-то пугающим», — отметил россиянин.

Он добавил, что не заметил на мероприятии ничего специфического и скандального. «Но сама тусовка была, конечно, на уровне. P. Diddy очень богатый и влиятельный человек, поэтому все было роскошно, дорого, стильно. В атмосфере хип-хопа, если так можно выразиться», — заключил источник.

Ранее P.Diddy отпраздновал 55-й день рождения в тюрьме и получил особенный ужин.