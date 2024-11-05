Раскрыт список предоставленных P.Diddy блюд в честь дня рождения

Рэпер P.Diddy отметил 55-й день рождения в тюрьме и получил особенный ужин

Рэпер P.Diddy (настоящее имя — Шон Комбс), который обвиняется в торговле людьми и сексуальных преступлениях, отпраздновал 55-й день рождения в тюрьме и получил особенный ужин. Об этом сообщает The New York Post.

По данным источника, день Комбса начался с завтрака, в который вошли хлопья на выбор, фрукты и утренний пирог. На обед артисту предложили пасту с соусом маринара, фрикадельки и салат из овощей, на ужин — курицу или жареный рис с овощами и тофу.

Ранее Дженнифер Лопес сбежала с автограф-сессии после того, как ей задали вопрос о P.Diddy.

До этого адвокат рэпера Марк Агнифило раскрыл самую тяжелую часть тюремной жизни для артиста.