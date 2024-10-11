Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:29, 11 октября 2024Культура

Раскрыта самая тяжелая часть тюремной жизни рэпера P.Diddy

Адвокат P.Diddy заявил, что рэпер испытывает трудности с едой в тюрьме
P.Diddy

P.Diddy. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Адвокат американского рэпера и продюсера Шона Комбса (псевдоним — P.Diddy) Марк Агнифило раскрыл самую тяжелую часть тюремной жизни для артиста. Его цитирует People.

По словам Агнифило, рэпер испытывает трудности с едой. «Я думаю, что еда, вероятно, самая тяжелая часть», — отметил адвокат.

В список блюд, предлагаемых музыканту в тюрьме, входят хлопья, фрукты, пирожные, гамбургеры, запеченная рыба, тако с говядиной, ростбиф, паста, фахитас с курицей и прочее, уточняет издание.

Ранее российский рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) прокомментировал ситуацию вокруг P.Diddy.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Ингушетии сочли провокацией призыв брить чеченцев за слова Кадырова о кровной мести

      В российском городе замглавврача станции по переливанию крови попался на взятке

      Минобороны сообщило подробности о боях в Курской области

      Минобороны отчиталось о перешедших под контроль России населенных пунктах в зоне СВО

      Tesla раскрыла стоимость роботов

      Еврейской семье вернули похищенную нацистами картину Моне

      Полковник назвал следующую возможную крупную цель ВС РФ после Угледара

      Названа цена продажи бизнеса Unilever в России

      Премьер Грузии назвал момент начала импичмента президенту

      В ВСУ рассказали о продвижении российских войск в Торецке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше