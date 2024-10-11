Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:11, 11 октября 2024Культура

Спевший с P. Diddy Тимати отреагировал на обвинения против рэпера

Тимати высказался о скандале вокруг арестованного за торговлю людьми P. Diddy
Тимати

Тимати. Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Российский рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) прокомментировал ситуацию вокруг скандального американского рэпера и продюсера P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс). Его слова приводит Telegram-канал «Звездач».

В 2010 году артисты записали совместный трек под названием I'm On You. «Он живет в Америке, а у них там свои дела. Их дела и их разборки — пусть американцы этим занимаются. Мы находимся здесь, в другой стране. Меня волнуют только вопросы, которые касаются моей страны», — заявил Тимати.

Ранее стало известно, что процесс над P. Diddy назначен на 5 мая 2025 года в Нью-Йорке.

Арест музыканта состоялся 16 сентября 2024 года. Его обвиняют в массе преступлений: в их числе рэкет, торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации, сексуальные домогательства и изнасилования, а также шантаж, поджоги и взяточничество.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Появились новые фото Сергея Суровикина. Генерал Армагеддон в свой день рождения оказался на спецзадании в Африке

      В Раде предложили запретить родственникам россиян занимать высшие военные должности

      Российские авиакомпании пожаловались на рост тарифов

      Живущий в Европе комик посмеялся над своими визами в США и Великобританию

      Российский футболист рассказал об отказе «Челси» ради «Спартака»

      Спевший с P. Diddy Тимати отреагировал на обвинения против рэпера

      Отдыхавший в Китае россиянин внезапно оказался в больнице с неизвестным диагнозом

      Раскрыты повреждения после падения обломков украинской ракеты в российском городе

      Вооруженный топором россиянин угрожал расправой соседке по коммунальной квартире

      Экс-посол США раскрыл позицию Вашингтона по членству Украины в НАТО в 2007

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше