Спевший с P. Diddy Тимати отреагировал на обвинения против рэпера

Тимати высказался о скандале вокруг арестованного за торговлю людьми P. Diddy

Российский рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) прокомментировал ситуацию вокруг скандального американского рэпера и продюсера P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс). Его слова приводит Telegram-канал «Звездач».

В 2010 году артисты записали совместный трек под названием I'm On You. «Он живет в Америке, а у них там свои дела. Их дела и их разборки — пусть американцы этим занимаются. Мы находимся здесь, в другой стране. Меня волнуют только вопросы, которые касаются моей страны», — заявил Тимати.

Ранее стало известно, что процесс над P. Diddy назначен на 5 мая 2025 года в Нью-Йорке.

Арест музыканта состоялся 16 сентября 2024 года. Его обвиняют в массе преступлений: в их числе рэкет, торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации, сексуальные домогательства и изнасилования, а также шантаж, поджоги и взяточничество.