Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
06:09, 11 октября 2024Культура

Назначена дата суда над рэпером P. Diddy

CNN: суд над рэпером P. Diddy назначили на 5 мая в Нью-Йорке

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Процесс над американского рэпера и продюсера P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) назначен на 5 мая 2025 года в Нью-Йорке. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на решение суда.

На предварительном заседании он не признал себя виновным. По оценке прокурора Эмили Джонсон, процесс по делу будет длиться около трех недель.

Арест P. Diddy состоялся 16 сентября 2024 года. Рэпера обвиняют в массе преступлений: в их числе рэкет, торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации, сексуальные домогательства и изнасилования, а также шантаж, поджоги и взяточничество. Музыканту отказали в освобождении под залог — за свою свободу рэпер был готов отдать 50 миллионов долларов. Через неделю после этого музыканта поместили под особый контроль. В случае, если вина Комбса будет доказана, ему грозит от 15 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Сейчас у него агония». Командир спецназа «Ахмат» высказался о судьбе Зеленского на фоне провалов ВСУ

      Российские военные уничтожили антенны Starlink ВСУ

      В России пообещали освободить всех пленных в Курской области

      Алаудинов рассказал о панике в рядах ВСУ в Курской области

      Унесенного ураганом «Милтон» рыбака нашли в ста километрах от побережья Мексики

      Назначена дата суда над рэпером P. Diddy

      В Москве иностранец объяснил перевод денег террористам долгом

      Россиян предупредили о появлении опасных супербактерий из-за антибиотиков и антисептиков

      Россиянам назвали самый выгодный способ купить тур на море зимой

      Врачи развеяли популярный миф о каше

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше