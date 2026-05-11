Врач предупредила об опасных для пищеварения ЗОЖ-трендах

Гастроэнтеролог Метелина: Мода на идеально чистое питание ухудшает пищеварение

Гастроэнтеролог клиники Soft Medical Center Александра Метелина назвала несколько опасных для пищеварения трендов, которые популярны у сторонников ЗОЖ. Вредные привычки, связанные с питанием, она назвала в разговоре с «Лентой.ру».

Прежде всего врач предупредила, что опасна может быть мода на идеально чистое питание. Она подчеркнула: если превратить меню в набор исключительно здоровых блюд вроде брокколи на пару и гречки, состав микробиоты кишечника начинает ухудшаться, так как для нее важно разнообразие. Это, в свою очередь, негативно скажется не только на пищеварении, но и на иммунитете и психоэмоциональном состоянии.

Вторым вредным ЗОЖ-трендом Метелина назвала рекомендацию максимально увеличить количество овощей, семян и цельнозерновых продуктов в рационе. «Резкое увеличение количества клетчатки без подготовки организма к этому изменению и без достаточного количества воды может закончиться вздутием живота или проблемами со стулом. Эти побочные эффекты хорошо знакомы тем, кто уже сталкивался с синдромом раздраженного кишечника (СРК)», — отметила доктор.

Также врач призвала быть осторожнее с интервальным голоданием. По ее словам, ЖКТ не очень хорошо реагирует на длительные перерывы между приемами пищи, особенно в условиях хронического стресса. Интервальное голодание может спровоцировать боли и проблемы с моторикой желудка и кишечника, а также развитие желчнокаменной болезни.

Наконец, Метелина посоветовала перестать бесконтрольно принимать БАДы. Врач отметила, что их употребление без реальной потребности может приводить к медикаментозному гепатиту печени.

Ранее диетолог Ванесса Леон предостерегла от употребления на завтрак фруктов и хлеба. По ее словам, эти продукты дают кратковременный прилив энергии, которая исчезает через пару часов.