10:34, 17 февраля 2026Забота о себе

Раскрыта распространенная ошибка во время завтрака

Диетолог Леон посоветовала есть на завтрак ветчину до фруктов и сладостей
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Wayhome Studio / Shutterstock / Fotodom

Диетолог Ванесса Леон заявила, что многие люди совершают во время завтрака одну распространенную ошибку, которая негативно сказывается на здоровье. Ее она раскрыла в беседе с изданием Hola.

По словам Леон, речь идет о последовательности продуктов. Например, многие считают полезным завтрак, состоящий из стакана свежевыжатого апельсинового сока, цельнозернового хлеба и фруктов. Однако такой прием пищи приводит к резким скачкам уровня глюкозы в крови, а через пару часов человек снова чувствует голод, предупредила диетолог.

В связи с этим доктор посоветовала начинать день не с углеводов и сладостей, а с белка, который содержится в яйцах, ветчине и сыре. Эти продукты следует сочетать с клетчаткой. Только после этого можно приступать к фруктам и сладостям, поскольку сахар, содержащийся в них, после попадания в желудок будет всасываться в кровоток значительно медленнее, пояснила Леон.

Ранее диетолог Елена Соломатина предупредила, что некоторые продукты провоцируют мигрень. Людям с этой проблемой она посоветовала исключить из рациона бананы и авокадо.

