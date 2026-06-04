В ЕАЭС решили проработать процедуру исключения на фоне политики Армении

Оверчук: Члены ЕАЭС проработают меры по исключению из объединения к декабрю

Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) не предусматривает процедуры выхода члена из объединения или приостановки членства. Об этом заявил «Интерфаксу» вице-премьер России Алексей Оверчук.

«Правда в том, что в договоре о союзе не предусмотрен режим приостановки членства, не предусмотрен режим исключения членов. Поэтому это все надо очень внимательно с правовой точки зрения изучить к декабрю», — сказал он.

Ранее Оверчук заявил, что Россия не будет оказывать Армении меры поддержки в рамках ЕАЭС и двусторонних договоренностей в случае продолжения сближения республики с Европейским союзом. По его мнению, необходимо дождаться результатов парламентских выборов в Армении, чтобы затем принимать соответствующие меры. Он отметил, что победа проевропейских сил будет означать курс Еревана на интеграцию с Евросоюзом, что потребует адекватной реакции.

Оверчук обратил внимание, что Россия не может оказывать финансовую поддержку стране, которая видит свое будущее в Евросоюзе, готовящемся к конфронтации с Москвой. Он подчеркнул, что Россия не считает целесообразным оказывать меры поддержки такому государству, и задался вопросом, стоит ли предоставлять средства тем, кто в перспективе может стать противником.