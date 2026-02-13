Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Забота о себе
18:38, 13 февраля 2026Забота о себе

Названы провоцирующие мигрень продукты

Диетолог Соломатина: Кофеин и цитрусовые могут вызвать приступ мигрени
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Диетолог Елена Соломатина назвала продукты, которые могут вызвать мигрень, и объяснила, почему это происходит. Слова специалистки цитирует «Вечерняя Москва».

Соломатина указала, что приступ мигрени может спровоцировать любой раздражитель, например, звук, свет, недосып или избыток сна, стресс, а также компоненты продуктов, влияющие на нервную систему. По ее словам, такое действие имеют тирамин, содержащийся, например, в выдержанных сырах, квашеной капусте и вине, кофеин, а также гистамин, который есть в цитрусовых, бананах и авокадо. «Любой из этих компонентов может выступить триггером, провоцируя приступы у чувствительных людей», — заявила диетолог.

Соломатина добавила, что избежать болевого синдрома можно, если минимизировать употребление перечисленных продуктов или внимательно следить за реакцией организма на них. По ее словам, важно придерживаться индивидуального подхода, так как то, что провоцирует боль у одного человека, может не влиять на другого.

Ранее кардиолог Елизавета Скородумова предупредила, что переработанные и жирные продукты повышают риск внезапной смерти. По ее словам, обилие таких продуктов в рационе способствует развитию атеросклероза, который провоцирует инфаркты, инсульты и аритмии.

