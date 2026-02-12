Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

06:34, 12 февраля 2026Забота о себеЭксклюзив

Названы повышающие риск внезапной смерти популярные продукты

Кардиолог Скородумова: Жареная пища может повышать риск внезапной смерти
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: SERSOLL / Shutterstock / Fotodom

Жареная пища и ультрапереработанные продукты могут повышать риск внезапной смерти, предупредила в разговоре с «Лентой.ру» кардиолог Елизавета Скородумова.

«Повседневная еда часто приводит к внезапной сердечной смерти через атеросклероз, инфаркты, аритмии, — сказала врач. — Регулярное потребление жареной пищи, ультрапереработанных продуктов и насыщенных жиров резко повышает эти риски, что подтверждается крупными исследованиями».

К примеру, регулярное потребление жареной курицы и картофеля фри, по словам Скородумовой, увеличивает вероятность смерти на 13-28 процентов — это происходит из-за воспаления сосудов, вызываемого трансжирами в пище. А богатые солью и холестерином колбасы, сосиски и копчености, как предупредила медик, на 10-40 процентов повышают летальность у пациентов с сердечными заболеваниями.

«Эти блюда вызывают накопление холестериновых бляшек, скачки давления и аритмии, что заканчивается фатальным инфарктом или инсультом. Замена жареной пищи на запеченную, ограничение соли и отказ от ультрапереработанных продуктов снижает риск внезапной смерти на 36 процентов по данным метаанализов», — заключила Скородумова.

Ранее кардиолог и диетолог Татьяна Залетова рассказала, какие напитки идеально подходят для прогулок в мороз. По ее мнению, лучше всего зимой выбирать напитки с добавлением имбиря, корицы, гвоздики и других пряностей.

