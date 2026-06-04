Российские товары назвали востребованными за рубежом в условиях санкций

РЭЦ: 87 % российского несырьевого экспорта приходится на дружественные страны

С 2022 года структура и география российского экспорта резко изменились, но товары из нашей страны остаются востребованы и в условиях санкционного давления. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказала вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ) Татьяна Ан.

Говоря о характеризующих такую тенденцию признаках, она отметила, что, если раньше значительные объемы поставок за рубеж приходились на вывоз в страны Запада «полупродуктов», изготовленные из которых компоненты возвращались в нашу страну, становясь в итоге готовой продукцией, которая затем частично опять экспортировалась, то теперь 87 процентов российских несырьевых поставок за рубеж идет в дружественные страны — государства СНГ, а также такие крупные экономики как Китай, Индия, Турция, Бразилия.

Особенно, по словам Ан, показателен пример Турции, благодаря роли логистического хаба которой существенно вырос товарооборот, а сама страна остается одной из ведущих торговых площадок для российских компаний.

«Крайне важно, что растет экспорт и высокотехнологичных товаров. В прошлом году поставки продукции машиностроения и фармацевтики увеличились на 28 процентов», — подчеркнула представитель РЭЦ. Также она отметила, что в начале 2026 года заметно выросли поставки несырьевой неэнергетической продукции в ряд африканских стран, где российские предложения по конкурентным ценам сейчас особенно востребованы.

«Западные политики, вводя санкции и запрещая компаниям работать рассчитывали нанести непоправимый ущерб но у них это не получилось», — резюмировала топ-менеджер.

Ранее президент России Владимир Путин заявил в ходе встречи со своей коллегой из Танзании Самией Сулуху Хассан, что у двух стран есть все возможности для наращивания взаимной торговли. Указав, что в прошлом году российско-танзанийский товарооборот вырос примерно на четверть, глава государства назвал это хорошим показателем.

