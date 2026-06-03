Путин оценил перспективы наращивания торговли с Танзанией

Путин: У России и Танзании есть все возможности для наращивания взаимной торговли

Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе встречи со своей коллегой из Танзании Самией Сулуху Хассан, что у двух стран есть все возможности для наращивания взаимной торговли. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Я имею в виду самые разные направления — это энергетика, это геологоразведка, это транспорт, логистика в целом, это здравоохранение, образование», — перечислил Путин, говоря о перспективах. Он подчеркнул, что Россия стала первой страной, которую его собеседница посетила с госвизитом после вступления в должность.

«Мы видим в этом очень хороший знак того, что все эти годы, особенно последние годы, когда вы были министром, работали в правительстве в качестве вице-президента, вы все время уделяли внимание развитию наших двусторонних связей», — добавил глава государства. По его словам, в прошлом году российско-танзанийский товарооборот вырос примерно на четверть. Согласно оценке Путина, это является хорошим показателем.

В мае глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил на двустороннем инвестиционном форуме, что России и Танзании нужно подписать соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, которое «существенно снизит риски для наших инвесторов» и прежде всего необходимо банкам.