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16:21, 3 июня 2026Экономика

Путин оценил перспективы наращивания торговли с Танзанией

Путин: У России и Танзании есть все возможности для наращивания взаимной торговли
Дмитрий Воронин

Фото: Вячеслав Прокофьев / POOL / РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе встречи со своей коллегой из Танзании Самией Сулуху Хассан, что у двух стран есть все возможности для наращивания взаимной торговли. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Я имею в виду самые разные направления — это энергетика, это геологоразведка, это транспорт, логистика в целом, это здравоохранение, образование», — перечислил Путин, говоря о перспективах. Он подчеркнул, что Россия стала первой страной, которую его собеседница посетила с госвизитом после вступления в должность.

«Мы видим в этом очень хороший знак того, что все эти годы, особенно последние годы, когда вы были министром, работали в правительстве в качестве вице-президента, вы все время уделяли внимание развитию наших двусторонних связей», — добавил глава государства. По его словам, в прошлом году российско-танзанийский товарооборот вырос примерно на четверть. Согласно оценке Путина, это является хорошим показателем.

В мае глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил на двустороннем инвестиционном форуме, что России и Танзании нужно подписать соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, которое «существенно снизит риски для наших инвесторов» и прежде всего необходимо банкам.

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