Российский министр анонсировал важное соглашение с Танзанией

Решетников: РФ и Танзании необходимо соглашение о взаимной защите инвестиций

России и Танзании нужно подписать соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Его комментарий, прозвучавший на двустороннем инвестиционном форуме, приводит ТАСС.

«Нам удалось оперативно запустить переговоры по нему. Принятие документа существенно снизит риски для наших инвесторов», — сказал министр, анонсировав, что, как он рассчитывает, вопрос скоро будет решен. Говоря о его важности, Решетников отметил, что соглашение «необходимо, прежде всего, для банков, чтобы реально оценивать риски».

В 2025 году глава российского ведомства отмечал рост товарооборота РФ и Танзании. Решетников называл главной задачей во взаимной торговле с этим африканским государством диверсификацию, позволяющую приступить к поставкам российской животноводческой продукции. В обратном направлении, по его словам, традиционно поставляются табак, кофе, чай и фрукты.