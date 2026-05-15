Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:36, 15 мая 2026Экономика

Российский министр анонсировал важное соглашение с Танзанией

Решетников: РФ и Танзании необходимо соглашение о взаимной защите инвестиций
Дмитрий Воронин

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

России и Танзании нужно подписать соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Его комментарий, прозвучавший на двустороннем инвестиционном форуме, приводит ТАСС.

«Нам удалось оперативно запустить переговоры по нему. Принятие документа существенно снизит риски для наших инвесторов», — сказал министр, анонсировав, что, как он рассчитывает, вопрос скоро будет решен. Говоря о его важности, Решетников отметил, что соглашение «необходимо, прежде всего, для банков, чтобы реально оценивать риски».

В 2025 году глава российского ведомства отмечал рост товарооборота РФ и Танзании. Решетников называл главной задачей во взаимной торговле с этим африканским государством диверсификацию, позволяющую приступить к поставкам российской животноводческой продукции. В обратном направлении, по его словам, традиционно поставляются табак, кофе, чай и фрукты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Китай выступил с заявлением по Украине после встречи Трампа и Си Цзиньпина

    В российском регионе выпал град размером с куриное яйцо

    Китай ответил на приглашение Си Цзиньпину посетить США

    Популярные продукты связали с резким ростом риска развития астмы

    Названа скрытая цель ареста Ермака

    Трое россиян решили отправить на СВО 27 килограмм яда под видом гумпомощи

    Необычный пешеходный переход появился в российском городе

    Поступок Кейт Миддлтон удивил публику в Италии

    Обрушился ввоз машин в Россию из одной азиатской страны

    Букмекеры оценили шансы Мбаппе стать лучшим футболистом мира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok