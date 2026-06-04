В Армении рассказали о выдаче повесток приезжающим на выборы из России мужчинам

Армянские мужчины, приехавшие на выборы из РФ, столкнулись с выдачей повесток на границе

Армянские мужчины, приехавшие на выборы с территории России, столкнулись с выдачей повесток на границе. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Министерство обороны Армении подтвердило факт вручения повесток для участия в 25-дневных военных сборах гражданам, возвращающимся в страну в ближайшие дни.

Руководитель аппарата армянского премьера Тарон Чахоян пригрозил тем, кто откажется, уголовной ответственностью.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с корреспондентом «Ленты.ру» заявила, что в случае отказа Армении от союзнических отношений с Россией Москве не останется другого выбора, кроме пересмотра тех льгот, которые сейчас предоставляются Еревану.

