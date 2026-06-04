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21:51, 4 июня 2026Бывший СССР

В Армении рассказали о выдаче повесток приезжающим на выборы из России мужчинам

Армянские мужчины, приехавшие на выборы из РФ, столкнулись с выдачей повесток на границе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Армянские мужчины, приехавшие на выборы с территории России, столкнулись с выдачей повесток на границе. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Министерство обороны Армении подтвердило факт вручения повесток для участия в 25-дневных военных сборах гражданам, возвращающимся в страну в ближайшие дни.

Руководитель аппарата армянского премьера Тарон Чахоян пригрозил тем, кто откажется, уголовной ответственностью.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с корреспондентом «Ленты.ру» заявила, что в случае отказа Армении от союзнических отношений с Россией Москве не останется другого выбора, кроме пересмотра тех льгот, которые сейчас предоставляются Еревану.

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