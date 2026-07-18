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08:16, 19 июля 2026Мир

На ужине с Трампом резко усилят меры безопасности

NYP: Ужин с участием Трампа пройдет при усиленных мерах безопасности из-за покушения
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Evan Vucci / Reuters

На ужине президента США Дональда Трампа для корреспондентов Белого дома «резко усилят» меры безопасности из-за попытки покушения на американского лидера в ходе прошлого такого мероприятия. Такие данные приводит The New York Post (NYP).

Речь идет об ужине в отеле Waldorf Astoria, который запланирован на 24 июля. Его проведут без привычных печатных пропусков и масштабных приемов с коктейлями, где «практически любой мог затеряться в толпе», говорится в статье.

Бальный зал отеля выбрали неслучайно: он рассчитан на тысячу гостей, когда отель Washington Hilton вмешал около 4 тысяч человек. Это должно облегчить работу сотрудников службы безопасности.

«Мы уверены в плане безопасности этого мероприятия, и мы уже обеспечивали безопасность этого места раньше», — подчеркнул представитель Секретной службы Том Линч.

Покушение на Трампа произошло 25 апреля в Вашингтоне в отеле Washington Hilton. Вооруженный мужчина попытался прорваться в зал и открыл огонь.

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