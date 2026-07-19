В Минобороны раскрыли цели крупнейшей с начала СВО ракетной атаки на Киев

МО РФ заявили об ударе по военной промышленности и логистическим центрам Киева и области

В ночь на 19 июля российские войска при помощи высокоточного оружия и беспилотников нанесли удар по объектам военной промышленности и логистическим центрам Киева и области. Цели крупнейшей с начала спецоперации (СВО) атаки на украинскую столицу раскрыли в Минобороны РФ.

В Киеве под удар попали предприятие ракетно-космической промышленности ГАХК «Артем» и предприятие радиоэлектронной промышленности ООО «Радионикс», где производятся системы управления для ракет «Фламинго», FP-7 и FP-9, «Нептун-МД» и проекта «Клон». Также ВС России поразили производственное предприятие Киев-90 (ООО «Меридиан» им. С.П.Королева), которое выпускало комплектующие для систем наведения и различных агрегатов управляемых ракет «Нептун-МД».

Еще один удар нанесен по столичному производству «Оаклайн», где делают комплектующие для БПЛА большой дальности типа «Дип страйк», детали и батареи для FPV-дронов и хранят беспилотники. Кроме того, был атакован сортировочный центр «Новой почты», где хранилась продукция двойного назначения, в том числе для производства беспилотников, роботизированных комплексов и средств РЭБ.

В Киевской области удалось поразить логистический центр Тарасовка «Антел Пропертис», где хранились и собирались комплектующие для производства БПЛА большой дальности. Отдельным направлением атак стала Одесская область, где удары пришлись на резервуары с горюче-смазочными материалами в порту «Южный», которые предназначались Вооруженным силам Украины (ВСУ).

В ночь на 19 июля по Киеву запустили рекордное количество баллистических ракет за все время вооруженного конфликта. За 53 минуты по украинской столице прилетело 44 ракеты.