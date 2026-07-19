Военные расходы Украины вдвое превысили ее бюджет

Расходы Украины на военные нужды достигли рекордных $98 млрд и вдвое превысили ее бюджет

Расходы на военные нужды на Украине в 2026 году достигли рекордных 98 миллиардов долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные украинского Минфина.

Эта сумма более чем в два раза превышает бюджет Украины, который составил 47,5 миллиарда долларов. Отмечается, что осенью, после пересмотра бюджета, военные расходы могут превысить 100 миллиардов долларов.

Как уточняет агентство, примерно третью этих средств Украина обладает за счет Евросоюза — свыше 30 миллиардов долларов. Остальная часть берется из бюджета и заимствований. Финансирование других категорий осуществляется целиком за счет западных союзников.

Ранее сообщалось, что обещание стран НАТО выделить Украине 140 миллиардов евро в течение следующих двух лет модет быть нарушено из-за невозможности его выполнить.