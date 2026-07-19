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08:46, 19 июля 2026Бывший СССР

Военные расходы Украины вдвое превысили ее бюджет

Расходы Украины на военные нужды достигли рекордных $98 млрд и вдвое превысили ее бюджет
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Расходы на военные нужды на Украине в 2026 году достигли рекордных 98 миллиардов долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные украинского Минфина.

Эта сумма более чем в два раза превышает бюджет Украины, который составил 47,5 миллиарда долларов. Отмечается, что осенью, после пересмотра бюджета, военные расходы могут превысить 100 миллиардов долларов.

Как уточняет агентство, примерно третью этих средств Украина обладает за счет Евросоюза — свыше 30 миллиардов долларов. Остальная часть берется из бюджета и заимствований. Финансирование других категорий осуществляется целиком за счет западных союзников.

Ранее сообщалось, что обещание стран НАТО выделить Украине 140 миллиардов евро в течение следующих двух лет модет быть нарушено из-за невозможности его выполнить.

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