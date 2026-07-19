Нарушенное странами НАТО обещание обойдется Киеву в десятки миллиардов евро

NZZ: Страны НАТО могут нарушить обещание о выделении Украине €140 млрд в течение двух лет

Обещание стран НАТО выделить Украине 140 миллиардов евро в течение следующих двух лет модет быть нарушено из-за невозсожности его выполнить. Об этом сообщает газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики (IfW).

По итогам саммита альянса в Анкаре лидеры стран-участниц пообещали предоставить Киеву военную помощь и оружие на 70 миллиардов евро в 2026 году и как минимум в том же разере — в будущем году. По информации издания, объемы такой поддержки со стороны союзников распределены неравномерно. Сейчас крупнейшими поставщиками остаются Германия и Британия, а от Франции и Испании с 2025 года значительного вклада не было.