Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
05:59, 19 июля 2026Интернет и СМИ

Нарушенное странами НАТО обещание обойдется Киеву в десятки миллиардов евро

NZZ: Страны НАТО могут нарушить обещание о выделении Украине €140 млрд в течение двух лет
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Обещание стран НАТО выделить Украине 140 миллиардов евро в течение следующих двух лет модет быть нарушено из-за невозсожности его выполнить. Об этом сообщает газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики (IfW).

По итогам саммита альянса в Анкаре лидеры стран-участниц пообещали предоставить Киеву военную помощь и оружие на 70 миллиардов евро в 2026 году и как минимум в том же разере — в будущем году. По информации издания, объемы такой поддержки со стороны союзников распределены неравномерно. Сейчас крупнейшими поставщиками остаются Германия и Британия, а от Франции и Испании с 2025 года значительного вклада не было.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    По Киеву запустили рекордное количество баллистических ракет
    Московские школьники завоевали золото на химической олимпиаде в Узбекистане
    В МИД России раскрыли содержание бесед с Китаем о конфликте на Украине
    Нарушенное странами НАТО обещание обойдется Киеву в десятки миллиардов евро
    Аналитик назвала рекордно подешевевшие в июне продукты
    Авианосная группа одной страны НАТО участвовала в разведке ситуации на Украине
    Отель заблокировал страницы переживших нападение из-за разговора на русском постоялиц
    В фонде НАТО назвали главное преимущество Европы перед Россией
    В США сделали жесткое заявление о цинизме Европы в вопросе Украины
    Туристку избили в Грузии за разговор на русском языке
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok