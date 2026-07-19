Под Киевом поразили крупный логистический склад

Под Киевом поразили логистический склад DB Schenker

В результате ракетного удара по Киеву поражен логистический комплекс транспортной компании DB Schenker. Об этом сообщил координатор подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что российская разведка выявила крупную площадку, через которую проходило снабжение украинских военных. По ней и был нанесен удар. После этого по цели прилетело минимум две ракеты, предположительно «Искандер-М» либо «Циркон».

На объекте начался сильный пожар, который сопровождался повторными взрывами. По словам Лебедева, это свидетельствует о большом количестве взрывоопасных грузов, боеприпасов либо компонентов военного назначения.

В ночь на 19 июля Киев подвергся налету, в ходе которого по украинской столице прилетело рекордное с начала спецоперации количество баллистических ракет. Среди прочего, был поражен склад «Новой почты». С территории объекта была слышна детонация, что указывает на наличие внутри груза, способного взрываться или поддерживать интенсивное горение.