Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:08, 19 июля 2026Бывший СССР

Под Киевом поразили крупный логистический склад

Под Киевом поразили логистический склад DB Schenker
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Thomas Peter / Reuters

В результате ракетного удара по Киеву поражен логистический комплекс транспортной компании DB Schenker. Об этом сообщил координатор подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что российская разведка выявила крупную площадку, через которую проходило снабжение украинских военных. По ней и был нанесен удар. После этого по цели прилетело минимум две ракеты, предположительно «Искандер-М» либо «Циркон».

На объекте начался сильный пожар, который сопровождался повторными взрывами. По словам Лебедева, это свидетельствует о большом количестве взрывоопасных грузов, боеприпасов либо компонентов военного назначения.

В ночь на 19 июля Киев подвергся налету, в ходе которого по украинской столице прилетело рекордное с начала спецоперации количество баллистических ракет. Среди прочего, был поражен склад «Новой почты». С территории объекта была слышна детонация, что указывает на наличие внутри груза, способного взрываться или поддерживать интенсивное горение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «В Киеве ад. Закрывайте окна, нечем дышать». По украинской столице нанесен самый массовый удар баллистикой с начала СВО
    Российские военные ударили по поезду с техникой ВСУ
    Испания впервые начала тратить зимние запасы газа в разгар лета
    Военные расходы Украины вдвое превысили ее бюджет
    Бастрыкин взял на контроль дело о незаконной деятельности косметолога в Москве
    ВСУ атаковали Курскую область
    В Минобороны раскрыли цели крупнейшей с начала СВО ракетной атаки на Киев
    На ужине с Трампом резко усилят меры безопасности
    ВС России поразили «Геранью» логистический центр ВСУ и показали это на видео
    Под Киевом поразили крупный логистический склад
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok