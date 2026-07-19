Стало известно о пожаре на крупном складе под Киевом после удара ракеты

Крупный пожар начался на складе «Новой почты» под Киевом после удара ракеты

Крупный пожар начался в районе складских комплексов «Новой почты» на юго-западе Киева после удара баллистической ракеты. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале со ссылкой на данные спутниковой системы NASA FIRMS.

По его словам, удар был нанесен либо баллистической ракетой «Искандер-М», либо гиперзвуковой ракетой «Циркон». Точное здание, получившее повреждения, устанавливается.

«С территории склада была слышна детонация, что указывает на наличие внутри груза, способного взрываться или поддерживать интенсивное горение», — утверждается в публикации.

Как пояснил Лебедев, склады крупных почтово-логистических операторов удобны для скрытого перемещения военных грузов. Через них можно принимать в том числе комплектующие для беспилотников, средства связи, аккумуляторы и другие грузы.

Подобные склады выполняют функции хранения, сортировки и дальнейшего распределения грузов по регионам. «Поражение одного крупного узла нарушает сразу несколько маршрутов и требует срочного переноса грузов на другие площадки», — указал Лебедев.

Ранее стало известно, что по Киеву запустили рекордно большое количество баллистических ракет за все время вооруженного конфликта. За 53 минуты по украинской столице прилетело 44 ракеты.

Сообщается, что российские баллистические ракеты «Искандер-М» и гиперзвуковые «Цирконы» поразили завод пластмасс «Киевхимволокно» в восточной части украинской столицы.