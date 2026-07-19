Российские военные ударили по поезду с техникой ВСУ

Минобороны РФ: «Герань-4 сикер» поразила поезд с техникой ВСУ

Российские военные атаковали железнодорожный локомотив, используемый Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

Для удара был применен ударный беспилотник-камикадзе «Герань-4 сикер». В районе населенного пункта Вольнянск Запорожской области дрон поразил поезд, перевозивший вооружение, военную и спецтехнику ВСУ.

Ранее Минобороны России сделало заявление о запасах вооружений, подчеркнув, что Вооруженные силы РФ планомерно продолжают поражать объекты противника. В военном ведомстве отметили, что «ракет и "Гераней" хватит на всех».

В ночь на 19 июля Киев подвергся рекордной с начала СВО ракетной атаке. В результате были поражены крупные производственные и складские объекты.