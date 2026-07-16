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05:55, 16 июля 2026Наука и техника

В Минобороны сделали заявление о запасах ракет и «Гераней»

В Минобороны сообщили, что ракет и беспилотников «Герань» хватит на всех
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Минобороны России в «Максе» сделали заявление о запасах ракет и «Гераней», подчеркнув, что Вооруженные силы РФ планомерно продолжают поражать объекты противника.

В ведомстве отметили, что удары наносятся по военным судам и что «ракет и "Гераней" хватит на всех».

Как сообщили в Минобороны, ударные беспилотники поразили сухогруз в военном порту Южный, который использовался для доставки грузов украинской армии. Еще два сухогруза с военными грузами были атакованы на рейде порта Одесса, где они находились в ожидании разгрузки.

Расчеты беспилотников «Герань-4 сикер» также нанесли удары по сухогрузам в порту Черноморск Одесской области. Кроме того, дроны атаковали украинские корабли в Днепро-Бугском порту Николаевской области. Военное ведомство подтвердило, что удары по вражеским объектам будут продолжены.

Депутат Госдумы Алексей Чепа, комментируя удары по Одессе в беседе с «Лентой.ру», допустил, что их цель — вывод из строя логистики ВСУ.

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