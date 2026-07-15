В России назвали цель удара по Одесской области

Депутат Чепа назвал целью удара по портам Одесской области вывод из строя логистики ВСУ

Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удар по находящейся вблизи Одессы портовой инфраструктуре, которую использовали в своих целях Вооруженные силы Украины (ВСУ), сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. О цели удара российской армии депутат высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Был нанесен удар не по Одессе и Одесской области. Был нанесен удар по портовой инфраструктуре, находящейся вблизи Одессы, которую использовали ВСУ. Кроме этого, нанесен удар по определенным плавсредствам, которые доставляли военные средства», — рассказал Чепа.

Депутат добавил, что цель удара — вывод из строя логистики ВСУ. «Это важный момент», — заключил он.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что ВС РФ атаковали порты Одессы и Одесской области. Как рассказали в оборонном ведомстве, под удар попали объекты портовой инфраструктуры, которые использовались для разгрузки горюче-смазочных материалов, а также суда, которые доставляли грузы в интересах Вооруженных сил Украины. Кроме того, под удар попали резервуары с топливом и цеха по сборке беспилотников.

