Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:36, 15 июля 2026РоссияЭксклюзив

В России назвали цель удара по Одесской области

Депутат Чепа назвал целью удара по портам Одесской области вывод из строя логистики ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: State Emergency Service of Ukraine in Odesa region / Reuters

Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удар по находящейся вблизи Одессы портовой инфраструктуре, которую использовали в своих целях Вооруженные силы Украины (ВСУ), сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. О цели удара российской армии депутат высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Был нанесен удар не по Одессе и Одесской области. Был нанесен удар по портовой инфраструктуре, находящейся вблизи Одессы, которую использовали ВСУ. Кроме этого, нанесен удар по определенным плавсредствам, которые доставляли военные средства», — рассказал Чепа.

Депутат добавил, что цель удара — вывод из строя логистики ВСУ. «Это важный момент», — заключил он.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что ВС РФ атаковали порты Одессы и Одесской области. Как рассказали в оборонном ведомстве, под удар попали объекты портовой инфраструктуры, которые использовались для разгрузки горюче-смазочных материалов, а также суда, которые доставляли грузы в интересах Вооруженных сил Украины. Кроме того, под удар попали резервуары с топливом и цеха по сборке беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В России отреагировали на визит Вучича в Киев
    Перспективы замещения дальнобойщиков в России оценили
    Губерниев назвал одним словом футболистов сборной Франции
    Появилось фото зацепки в деле о найденном в заброшенном доме россиянине без головы
    Россиянам назвали преимущества и недостатки перевода машин на газ
    Раскрыт тайный груз с армией экзотических скорпионов и жуков из Азии в Россию
    Рубио использовал запрещенную функцию в рабочих чатах
    Названы города России с самыми подешевевшими квартирами
    В США начали печатать 100-долларовые купюры с подписью Трампа
    В Китае прокомментировали законопроект Грэма о санкциях против России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok